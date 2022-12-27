توفي السيد اسبر منصور شقيق كل من العميد المتقاعد رامز منصور والعميد الركن المتقاعد ابراهيم منصور كلاهما من ضباط الجيش اللبناني والعقيد المتقاعد جورج منصور من ضباط المديرية العامة للجمارك.

يقام المأتم بتاريخ 27 / 12 / 2022 الساعة 13.30 في كنيسة رقاد السيدة للروم الأرثوذكس-منيارة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 28 و 29 / 12 / 2022 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 13.00 ومن الساعة 15.00 ولغاية الساعة 18.00 في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال على الأرقام التالية:

العميد الركن المتقاعد رامز منصور: 377666 / 03.

العميد الركن المتقاعد ابراهيم منصور 659101 / 03.

العقيد المتقاعد جورج منصور: 627555 / 70.