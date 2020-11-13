توفي المهندس مالك سليمان شمص شقيق كل من العميد المهندس المتقاعد المتوفى ماجد شمص والنقيب الطيار الشهيد عبدالله شمص (شهيد واجب) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني، ووالد زوجة العميد الركن الاداري جهاد شمص رئيس النادي العسكري المركزي.

يقام الماتم بتاريخ 13 / 11 / 2020 الساعة 13.00 في منزل الفقيد الكائن في بلدة بوداي – بعلبك، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي عبر الإتصال بالعميد الركن الاداري جهاد شمص على أحد رقمي الهاتف: خلوي 277990 /70 أو رباعي:8781.