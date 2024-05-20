توفي السيد حسان غالب شريف شقيق كل من العميد صبري شريف رئيس نادي الرتباء المركزي في منطقة البقاع والعميد الركن المتقاعد علي شريف (٨٦٠٠٦٣) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٥/٢١ الساعة ۱۷:۰۰ في جبانة بلدة اليمونة - بعلبك.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وطوال أيام الأسبوع في منزل شقيقه العميد الركن المتقاعد علي شريف الكائن في البلدة المذكورة أعلاه.