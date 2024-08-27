توفي المهندس كمال قرعه شقيق كل من اللواء الركن المتقاعد نبيل قرعه (۷٥۰۰۳۰) والعميد الركن المتقاعد جوزيف قرعه (۸۲۰۰۳٦) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني واللواء المتقاعد جورج قرعه مدير عام أمن الدولة (سابقًا).

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/۸/۲۸ الساعة ١٦:٠٠ في مطرانية بيروت وجبل لبنان للروم الملكيين الكاثوليك - المتحف ويوارى الثرى في مدافن العائلة في بعبدا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ ۲۰۲٤/۸/۲۹ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في صالون المطرانية المذكورة أعلاه.