أحد, 08/24/2025 - 19:20
توفي السيد طانيوس مزهر شقيق كل من اللواء الركن المتقاعد نقولا مزهر (۷٦۰۰۸۱) والعميد الركن المتقاعد حنا مزهر (٧٤۰۰۳۹) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٥ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة دار سيدة العناية - الصالحية - قضاء صيدا.
تقبل التعازي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٥ قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ ولغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه و يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٥/٨/٢٦ إبتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ ولغاية الساعة ١٩:٠٠ في كنيسة القديسة سانت ريتا - حرش ثابت.
الأحد, أغسطس 24, 2025