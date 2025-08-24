Published by lebarmy3 on أحد, 08/24/2025 - 19:20

توفي السيد طانيوس مزهر شقيق كل من اللواء الركن المتقاعد نقولا مزهر (۷٦۰۰۸۱)  والعميد الركن المتقاعد حنا مزهر (٧٤۰۰۳۹) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٥ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة دار سيدة العناية - الصالحية - قضاء صيدا.
تقبل التعازي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٥ قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ ولغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه و يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٥/٨/٢٦ إبتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ ولغاية الساعة ١٩:٠٠ في كنيسة القديسة سانت ريتا - حرش ثابت.

