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Published by lebarmy12 on أحد, 02/10/2019 - 06:57
توفي السيد البير شهلا شقيق كل من المقدم الطيار المتقاعد دافيد شهلا والمقدم المتقاعد جوزاف شهلا كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد البير شهلا شقيق كل من المقدم الطيار المتقاعد دافيد شهلا والمقدم المتقاعد جوزاف شهلا كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 10 / 2 / 2019 الساعة 14,00 في كنيسة مار اسيا - تولا - زعرتا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 17,00 وبتاريخ 11 / 2 / 2019 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 18,00 في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 12 / 2 / 2019 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 18,00 في قاعة كنيسة سيدة المعونات - زوق مكايل.
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Date:
الأحد, فبراير 10, 2019