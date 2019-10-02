توفي السيد البير شهلا شقيق كل من المقدم الطيار المتقاعد دافيد شهلا والمقدم المتقاعد جوزاف شهلا كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 10 / 2 / 2019 الساعة 14,00 في كنيسة مار اسيا - تولا - زعرتا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 17,00 وبتاريخ 11 / 2 / 2019 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 18,00 في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 12 / 2 / 2019 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 18,00 في قاعة كنيسة سيدة المعونات - زوق مكايل.