شهادات ودروع تقديرية

إعداد: تريز منصور

قدّم قائد الجيش العماد جوزاف عون درع المؤتمر لكل من رئيس الاتحاد الأوروعربي للجيوماتيك الدكتور محمد العياري ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب، كما قدّمت الجمعية الوطنية السودانية بدورها درعًا تقديريًا للدكتور العيّاري.

وشكر مدير الشؤون الجغرافية العميد الركن مصطفى مسلماني باسم قائد الجيش جميع أجهزة الجيش وقطعه ووحداته التي ساهمت بصورة مباشرة في دعم أعمال المؤتمر، وكذلك كل من ساهم ودعم معنويًا وماديًا أعماله، من اتحادات ونقابات وشركات، وقدّم لهم باسم قيادة الجيش شهادات تقدير ودروعًا تذكارية.

والجهات المانحة هي:

الاتحاد العربي للمساحة، نقابة الطوبوغرافيين المجازين في لبنان، بنك لبنان والمهجر، شركة خطيب وعلمي ESRI، وشركة GEOCONSULT.