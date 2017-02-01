ضباط حاضروا حول عيد الجلاء في سوريا والاستقلال الأردني

إعداد: نينا عقل خليل

شهدت كلية القيادة والأركان إلقاء محاضرتين، الأولى لمناسبة عيد الجلاء في سوريا والثانية لمناسبة عيد الإستقلال الأردني، وذلك بحضور قائد الكلية العميد الركن محمد عباس وضباط ملاك الكلية وضباط دورة الأركان السابعة عشرة. ألقى المحاضرة الأولى كل من المقدم أحمد الطالب والرائد بسام الجداوي من الجيش العربي السوري الشقيق، وهما يتابعان دورة الأركان الـ17. وشملت المحاضرة عرضاً تاريخياً لمراحل ما قبل الإستقلال وبعده وصولاً الى استلام الرئيس حافظ الأسد السلطة، بالإضافة الى موجز عن جغرافية سوريا والأماكن السياحية الشهيرة. أما المحاضرة الثانية والتي ألقاها المقدم الركن سالم عبدالله أحمد الواكد من الجيش الأردني الشقيق، فتضمنت لمحة تاريخية عن عيد الإستقلال الأردني، والمقومات البشرية والإقتصادية والسياحية في الأردن.