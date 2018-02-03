ضبط سيارة مسروقة في سهل بلدة بريتال

السبت, 09 حزيران 2018

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

بنتيجة الرصد والمتابعة، ضبطت دورية من مديرية المخابرات بتاريخه الساعة 12.00 في سهل بلدة بريتال، سيارة نوع فولسفاكن ترانسبورت لون أبيض تحمل الرقم 235961/م عائدة لشركة ATS للسكاكر، كانت قد سُلبت من سائقها المواطن جورج هرمس يوماريان على مفرق بلدة طليا منتصف ليل 8 - 9 / 6 / 2018 ، وقد عُثر بداخلها على مستندات ورخصتي سوق وسير الآلية وجهاز خلوي، في حين تستمر التحقيقات لمعرفة المتورطين.