ضبط شاحنة محملة بالكبتاغون، وتنفيذ عملية دهم وتوقيف مواطنَين في منطقة البقاع

الأربعاء, 05 تموز 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 5 /7 /2023، ضبطت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في سهل طليا ــ البقاع شاحنة محمّلة بنحو3.5 مليون حبّة كبتاغون وكمية من حشيشة الكيف تم إخفاؤها داخل أنابيب حديدية.

كما دهمت قوة من الجيش في بلدة مقنة ـــ البقاع منزل المواطن (ع.م.) المطلوب لارتكابه جريمة السلب بقوة السلاح وأوقفته، وضبطت سيارة رباعية الدفع وأسلحة حربية وكمية من الذخائر. كذلك أوقفت المواطن (ح.م.) لاعتراضه عمل العناصر.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.