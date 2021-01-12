ضبط كمية من مادة حشيشة الكيف وآلات لتصنيعها في بوداي

الثلاثاء, 24 آب 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت دورية من مديرية المخابرات في بلدة بوداي عدة منازل ومزارع، وضبطت بداخلها كمية من مادة حشيشة الكيف وآلات لتصنيعها وتوضيبها. وفي ساحة البلدة أوقفت الدورية المدعو (غ.ش) وهو مطلوب بجرم إطلاق النار برفقة آخرين باتجاه دوريتين للجيش، وضبطت داخل السيارة التي كان يقودها سلاحاً حربياً وذخائر وبطاقة هوية مزوّرة.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.