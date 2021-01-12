ضبط مصنعين لتصنيع المخدرات، وتوقيف 6 أشخاص وأعتدة وذخائر حربية

الجمعة, 04 حزيران 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 4 /6 /2021، دهمت قوة من الجيش مصنعين لتصنيع المخدرات في بلدة بوداي – بعلبك، وقد ضبطت داخلهما معدات وآلات تستخدم في عملية التصنيع، وحوالى 700 كيلو غرام من حشيشة الكيف، اضافة إلى حوالى 1040 حبة كبتاغون.

كما دهمت قوة من الجيش في منطقة الميناء- طرابلس بورة خردة وأوقفت 6 أشخاص على خلفية إشكال وتضارب وقع بين عدد من المواطنين، وقد ضبطت مسدسين حربيين و6 بنادق صيد ورمانة يدوية وأعتدة عسكرية وذخائر من عيارات مختلفة، إضافة إلى كمية من حشيشة الكيف.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.