عرض جوي فرنسي بمشاركة طائرات سوبر توكانو تابعة للجيش لمناسبة الذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير

الأحد, 30 آب 2020

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

لمناسبة الذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير وبالتزامن مع زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون إلى بيروت، يقوم سرب جوي فرنسي قوامه عشر طائرات نفاثة نوع ALPHA JET يرافقه سرب من طائرات سوبر توكانو التابعة لسلاح الجو اللبناني بتقديم عرض جوي بتاريخ 1 / 9 / 2020 عند الساعة 9.30 فوق منطقة جاج ـــ جبيل، على أن يقوم بعرض مماثل بين الساعة 12.00 والساعة 14.00 في أجواء القصر الجمهوري ـــ بعبدا.