عرض خيول بحضور أبناء عدد من شهداء الجيش

فيديو صوَر
الثلاثاء, 20 تشرين الثاني 2018

عرض خيول بحضور أبناء عدد من شهداء الجيش في نادي رامي للفروسية ـــ بعقلين