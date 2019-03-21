عقد اجتماع أمني دوري

الاثنين, 27 أيار 2019

في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها قادة الأجهزة الأمنية، اجتمع قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة مع كل من مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا وجرى التداول في التدابير التي ستتخذ لحماية دور العبادة خلال عيد الفطر المبارك، إضافةً إلى الإجراءات الأمنية المواكبة للموسم السياحي والمهرجانات الصيفية.

كما تطرّق المجتمعون إلى مسألة التدبير رقم ثلاثة.