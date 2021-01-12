عقد لقاء مع الملحقين العسكريين لمتابعة نتائج المؤتمر الدولي الافتراضي لدعم الجيش

الأربعاء, 25 آب 2021

عُقد لقاء، هو الثاني، في قيادة الجيش مع الملحقين العسكريين، لمتابعة نتائج المؤتمر الدولي الافتراضي لدعم الجيش اللبناني الذي عُقد في 17 حزيران الماضي. أدار اللقاء ضباط من مكتب القائد وممثلون عن مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان، وشارك ملحقون وممثلون عن الدول التالية: كندا والكويت والعراق ومصر والأردن وقطر والسعودية وسلطنة عُمان والبحرين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والصين وروسيا وتركيا وإسبانيا وبريطانيا وأميركا وبلجيكا، إضافة إلى ممثل عن قيادة اليونيفيل وعن الاتحاد الأوروبي.

وجرى عرض للمساعدات التي تلقاها الجيش من الدول الصديقة والشقيقة كنتيجة للمؤتمر، كذلك للحاجات الضرورية التي يحتاجها في هذه المرحلة لاجتياز الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان.