عمليات دهم في بلدة الكنيسة - بعلبك ومقتل 3 من المطلوبين وإصابة أحدهم

الأحد, 22 كانون الثاني 2023

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 22 / 1 / 2023، دهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين في بلدة الكنيسة – بعلبك. وقد تعرض عناصر القوة لإطلاق نار فردّوا بالمثل ما أدى إلى مقتل المطلوبين: المواطنَين (س.ز.) و(ع.ز.)، والسوري (ف.ز.)، وإصابة المواطن المطلوب (ب.ز.) الذي نقل إلى المستشفى للمعالجة.

ضَبطت القوة آليتين نوع غراند شيروكي، وقاذف أر بي جي وسلاحين حربيين وكمية من المخدرات والذخيرة وعتاداً عسكرياً.

سُلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق.