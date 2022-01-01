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عمليات دهم في منطقة الكنيسة ــــ بعلبك وتوقيف مطلوب
الأحد, 13 شباط 2022
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:
بتاريخ 12 / 2 / 2022، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الكنيسة ــــ بعلبك، منزل المطلوب (إ.ز) وأوقفته وضبطت سيارة جيب نوع شوفروليه Tahoe دون لوحات، قاذف "آر بي جي" مع /4/ قذائف، سلاحاً حربياً نوع كلاشينكوف وأعتدة وذخائر حربية.
كما دهمت منزل المطلوب (ر.ز) وضبطت داخل منزله /4/ بنادق صيد وخزنة حديدية.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.