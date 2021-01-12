عمليات دهم في منطقتي البقاع والشمال

الثلاثاء, 04 كانون الثاني 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخي 3 و4 / 1 / 2022 نفذت وحدات من الجيش المنتشرة في البقاع والشمال عمليات دهم منازل مطلوبين أقدموا على إطلاق النار في الهواء لمناسبة عيد رأس السنة الميلادية وأوقفت 39 شخصاً وضبطت بحوزتهم 7 أسلحة حربية نوع كلاشنكوف و6 مسدسات وعدداً من بنادق الصيد وكمية من الذخائر العائدة لها بالإضافة إلى 4 رمانات يدوية وكمية من حشيشة الكيف.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص.