عمليات دهم وتوقيف شخصين وضبط ممنوعات في منطقتي البقاع والشمال

الأربعاء, 14 كانون الأول 2022

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 13 / 12 / 2022، نفذت وحدات من الجيش في منطقتي البقاع والشمال عمليات دهم منازل مطلوبين لتورطهم في إشكالات وإقدامهم على إطلاق النار، وأوقفت المواطنَين (ع.ي.) و(ي.ج.)، وضبطت دراجة نارية و5 أسلحة حربية و4 بنادق وعدداً من المماشط والجعب العسكرية وكمية من الذخيرة. كما ضبطت وحدة من الجيش على حاجز رأس المال ـــ الهرمل آلية نوع بيك آب محملة بكمية من المخدرات.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.