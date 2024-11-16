عمليات دهم وتوقيف مواطنَين في منطقتَي التبانة والبداوي - طرابلس

السبت, 16 تشرين الثاني 2024

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 16 / 11 / 2024، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة التبانة – طرابلس، وأوقفت المواطن (م.س.) المطلوب لإقدامه على إشهار سلاح حربي باتجاه دورية للجيش بتاريخ 5 / 11 / 2024. وقد حصل تبادل لإطلاق النار أثناء عملية الدهم، نتج عنه إصابة طفيفة لأحد المواطنين.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة البداوي – طرابلس المواطن (ع.ح.) المطلوب لإطلاقه النار، وضبطت في حوزته كمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.