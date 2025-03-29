عمليات دهم وتوقيف ٦ أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة

السبت, 29 آذار 2025

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الدامور – الشوف المدعو (ا.س.ب.)،لتعاطيه المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزته كمية منها ومبلغًا من المال.

كما أوقفت وحدة من الجيش في بلدة القصر - الهرمل، المواطن (ع.ع.) المطلوب لإطلاقه النار باتجاه دورية للجيش، والمواطن (ح.ق.) لقيامه بعمليات تهريب.

كذلك دهمت وحدة أخرى من الجيش منازل مطلوبين في مدينة زحلة وبلدتَي تربل ورياق - زحلة وأوقفت المواطنَين (ط.س.) و(م.س.) والسوري (ن.ن.) المطلوبين لإطلاقهم النار، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية وأعتدة عسكرية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.