عمليات دهم وتوقيف 6 أشخاص ضمن إطار التدابير الأمنية

الجمعة, 28 شباط 2025

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدتان من الجيش تؤازر كلًّا منهما دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين وأوقفت 5 مواطنين وفقًا لما يلي:

توقيف المواطن (ع.م.) في بلدة حورتعلا - البقاع لإقدامه على إطلاق النار، وضبط أسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

توقيف المواطنين (ا.ع.ر.)، و(م.ع.د.)، و(ط.ش.)، و(ف.س.) في بلدة كترمايا - الشوف لإقدامهم على إطلاق النار، وضبط أسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

كما دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج البراجنة - الضاحية الجنوبية منزل المصري (ك.ج.) وأوقفته، وضبطت في حوزته كمية كبيرة من الأسلحة الحربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.