عملية دهم في بلدة دار الواسعة - بعلبك وضبط كمية كبيرة من المخدرات

الثلاثاء, 15 تشرين الثاني 2022

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 15 / 11 / 2022 ، دهمت قوة من الجيش في بلدة دار الواسعة - بعلبك وبدعم من القوات الجوية منازل مطلوبين وتجار مخدرات، وأوقفت 4 مواطنين وهم مطلوبون بموجب عدة مذكرات توقيف بجرم تصنيع المخدرات والإتجار بها وإطلاق نار في أوقات سابقة. كما ضبطت4 سيارات وكمية كبيرة من المخدرات وتلفت كمية من حشيشة المارجوانا.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.