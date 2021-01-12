عملية دهم منازل مطلقي النار بعد إشكال في منطقة بعلبك

الخميس, 25 تشرين الثاني 2021

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 25 /11 /2021، وقع إشكال بين مواطنين في منطقة بعلبك بسبب خلافات عائلية سابقة تخلله إطلاق نار من أسلحة حربية، وقد تدخلت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة ودهمت منازل مطلقي النار حيث تعرضت لإطلاق نار من مختلف الأسلحة دون وقوع إصابات، وقد ضبطت سيارة رباعية الدفع دون لوحات وكمية من الأسلحة والذخائر والرمانات اليدوية.

سلمت المضبوطات إلى المرجع المختص وبوشر التحقيق.