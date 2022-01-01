عملية دهم وتوقيف أشخاص في منطقة دوحة الحص – جبل لبنان

الأحد, 11 كانون الأول 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 10 / 12 / 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة دوحة الحص – جبل لبنان المواطن (ع.ز.) لإقدامه على إطلاق النار من سلاح كلاشنكوف باتجاه أحد الملاهي الليلية بسبب منعه من الدخول وخلافه مع رجال الأمن، ولإقدامه في تواريخ سابقة على إرهاب مواطنين وأصحاب ملاهٍ ليليةٍ في مناطق مختلفة من بيروت وجبل لبنان، وقيادة سيارة تحمل لوحات مزورة. وقد ضُبط في حوزته مسدس حربي. كما دهمت الدورية منزله حيث ضبطت ثلاثة أسلحة من نوع كلاشنكوف مع ذخيرتها وجعباً عسكرية.

كذلك أوقفت دورية من المديرية المذكورة شقيقه (ع.ز.) والمواطن (ع.ك.) لقيادتهما سيارة تحمل لوحات مزورة وتجولهما من دون أوراق ثبوتية، وحيازة الأول مسدساً حربياً ووجود مذكرات توقيف في حقه بجرم إطلاق النار وافتعال إشكالات.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.