عملية دهم وتوقيف مطلوبين في بعلبك، الكنيسة ودير زنون - البقاع

الخميس, 05 تموز 2018

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه ونتيجة الرصد والمتابعة، دهمت قوة من مديرية المخابرات منازل عدد من المطلوبين في بلدة الكنيسة - البقاع، وأوقفت المدعوَين حسين علي زعيتر ومحمد عدي سمير الشمالي، لإقدامهما على ترويج مادة المخدرات، كما تمّ ضبط حقيبتين بداخلهما كمية من المادة المذكورة وآلة لتصنيعها، بالإضافة إلى توقيف المدعو محمد عقيل زعيتر لاستحصاله على هوية مزوّرة.

كما أوقفت مديرية المخابرات في مدينة بعلبك وبلدة دير زنون، سمير حسين زعيتر المطلوب بموجب عدة وثائق، آخرها جرم إطلاق نار والإتجار بالمخدرات، ولؤي كنعان تفتاف لإقدامه على تهريب أشخاص من لبنان إلى سوريا وبالعكس، ولارتباطه بأشخاص ناشطين في هذا المجال.

أُحيل الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشرت التحقيقات.