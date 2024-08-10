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عملية دهم وتوقيف ٤ مواطنين وفلسطيني ضمن إطار التدابير الأمنية
السبت, 10 آب 2024
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات ٥ أشخاص وفقًا لما يلي:
• توقيف المواطن (ب.خ.) في بلدة شدرا – الشمال لإطلاقه النار.
• توقيف المواطن (د.م.) في منطقة جبيل لقيامه بزراعة الماريجوانا وتصنيعها وتوضيبها، وضبط في منزل والده المواطن (ح.م.) كمية كبيرة منها بالإضافة إلى مسدس حربي.
• توقيف الفلسطيني (ح.ا.) في مدينة صيدا لإقدامه على طعن الفلسطيني (ا.ا).
• توقيف المواطن (م.م.) وشقيقه المواطن (ع.م.) في منطقة رأس المال – الهرمل لإطلاقهما النار ما أدى إلى مقتل مواطنة.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.