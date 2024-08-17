عملية دهم وتوقيف 8 مواطنين ضمن إطار التدابير الأمنية

السبت, 17 آب 2024

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية، أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 8 أشخاص وفقًا لما يلي:

دهم منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا - البقاع، وتوقيف المواطنين (ع.ع.م.) و(ف.م.) و(ع.ا.م.) و(ح.م.) لحيازتهم أعتدة عسكرية.

توقيف المواطنين (ع.ت.م.) و(م.م.) و(م.ع.) عند حاجز مجدليا – الشمال لإقدامهم على خطف المواطنة (م.ر.).

دهم منزل المواطن (ج.ر.) في منطقة بشري وتوقيفه لحيازته أسلحة حربية وأعتدة عسكرية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.