عناصر الجيش يطلقون نيرانًا تحذيرية على مسلحين مجهولين قادمين من الأراضي السورية بعد اجتيازهم الحدود واقترابهم من أحد المراكز العسكرية

الثلاثاء, 10 كانون الأول 2024

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 10 / 12 / 2024 في جرود كفرقوق – راشيا الوادي، أقدم مسلحون مجهولون قادمون من الأراضي السورية على تجاوز الحدود والاقتراب من أحد المراكز الحدودية للجيش، وإطلاق النار في الهواء، وذلك أثناء استيلائهم على تجهيزات من داخل مركز للجيش السوري بعدما تم اخلاؤه. وقد أطلق عناصر الجيش نيرانًا تحذيرية، ما أجبر المسلحين على العودة إلى داخل الأراضي السورية.