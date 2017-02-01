عودة عائلات سورية نازحة من مخيمات عرسال إلى بلدة عسال الورد في الداخل السوري

الأربعاء, 12 تموز 2017

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

قامت وحدات من الجيش العملانية ومديرية المخابرات اعتباراً من صباح اليوم في منطقة عرسال، بمواكبة دفعة جديدة، تضمّ نحو 100 شخص من أفراد العائلات السورية النازحة والراغبة بالعودة الى سوريا، وذلك خلال انتقالهم من المخيمات على متن 23 سيارة مدنية وحتى آخر مركز تابع للجيش على الحدود اللبنانية – السورية في جرود المنطقة، حيث تابعوا انتقالهم من هناك إلى بلدة عسال الورد في الداخل السوري.