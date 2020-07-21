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غازات سائلة (بوتان وبروبان) لصالح الجيش غب الطلب خلال العام 2020
مناقصة عامة
الساعة الثالثة عشرة من نهار الثلاثاء الواقع في 8 /9 /2020 تجري وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة – مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيم:
غازات سائلة (بوتان وبروبان) لصالح الجيش غب الطلب خلال العام 2020.
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 6/ م ع إ / م ع /1 تاريخ 4 /8 /2020.
يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامة هذه الإطلاع على دفاتر الشروط الخاص في المديرية العامة للإدارة – مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي:
وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية – مكتب عقد النفقات – اليرزة.
يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.