فتح باب استقبال الطلبات للماستر المشترك في الدراسات الاستراتيجية

الخميس, 13 آب 2020

يعلن مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية في الجيش اللبناني وعمادة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، عن بدء قبول طلبات الاشتراك في الامتحانات المقرر إجراؤها لاختيار طلاب للانتساب للماستر المشترك في الدراسات الاستراتيجية الذي ينظم بالتعاون بين الكلية والجيش اللبناني (يمكن الاطلاع على نظام الماستر على العنوان الالكتروني للجامعة اللبنانية: droit.ul.edu.lb.

على الراغبين بالانتساب إلى الماستر المذكور التقدّم بطلباتهم إلى عمادة الكلية الكائن في الطيونة – شارع سامي الصلح – سنتر سيلين (فوق مكاتب OMT) طابق تاسع.



1- مدة استقبال الطلبات:

يبدأ استقبال الطلبات اعتباراً من يوم الاثنين 20 تموز 2020 ولغاية ظهر يوم الجمعة 31 تموز 2020، ومن يوم الأربعاء 2 أيلول 2020 لغاية يوم الجمعة 18 أيلول 2020.



2- شروط الانتساب إلى الماستر:

أ‌- بالنسبة لطلاب كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية:

- حيازة الإجازة في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية بمعدل 11/20 وما فوق، أو أكثر من إجازة.

- اتقان اللغة الفرنسية أو الإنجليزية إضافة إلى اللغة العربية.



ب - بالنسبة لبقية الطلاب:

- حيازة إجازة أو أكثر في: إدارة الأعمال، العلوم الإقتصادية، التاريخ، الجغرافيا، العلوم الإجتماعية، الإعلام.

أما النسبة لباقي الإجازات تخضع الطلبات لموافقة هيئة الإدارة المشتركة للماستر المنصوص عنها في الاتفاقية.

- ممارسة وظيفة عامة (في الفئات الثالثة وما فوق أو ما يعادلها في المؤسسات العامة.

- ضباط الأجهزة الأمنية من رتبة رائد وما فوق.

- اتقان اللغة الفرنسية أوالإنجليزية إضافة إلى اللغة العربية.



3- المرفقات:

يرفق بطلب الانتساب المستندات التالية:

1- السيرة الذاتية.

2- الشهادات الجامعية.

3- إفادة رسمية بالوظيفة أو بالمهنة الحرة التي يمارسها.

4- إفادة تثبت اتقانه اللغة الأجنبية أو أكثر.

5- صورتين شمسيتين.

6- صورة الهوية.



4- دراسة الملفات:

- تدرس الهيئة المشتركة لإدارة الماستر الطلبات، وتعلن أسماء الطلاب المقبولين لإجراء الاختبار يوم الأربعاء في 23 أيلول 2020.

- يطّلع الطلاب على النتائج على باب عمادة كلية الحقوق وفي فروع الكلية، وتبلغ إلى المقبولين لإجراء الاختبارات بواسطة البريد الالكتروني لكلً منهم.



5- الاختبارات:

تجري الاختبارات في مبنى كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان – الريحانية في المواعيد التالية:

- الاختبار العام بتاريخ 28 أيلول 2020 الساعة 9 صباحاً.

- اختبار اللغة الفرنسية واللغة الانجليزية بتاريخ 29 أيلول 2020 الساعة 9 صباحاً.



6- إعلان النتائج:

تعلن النتائج بتاريخ 5 تشرين الأول 2020 وتلصق نسخة منها على باب عمادة كلية الحقوق وفي فروع الكلية وعلى الموقع الإلكتروني للجامعة اللبنانية (droit.ul.edu.lb) وفي مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية، وتبلغ إلى المقبولين الناجحين بواسطة البريد الالكتروني لكلً منهم، أما العسكريون فيبلّغون النتائج بواسطة برقية داخلية.



7- التسجيل:

- يسجّل الطلاب المقبولون في عمادة الكلية وذلك اعتباراً من الخميس 5 تشرين الأول 2020 ولغاية الإثنين 14 تشرين الأول 2020.

- رسوم التسجيل وفقاً للرسوم المعتمدة من قبل الجامعة اللبنانية.



8- بدء الدروس:

تبدأ الدروس يوم الاثنين 14 تشرين الأول 2020 بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع (إثنين- أربعاء- جمعة) في فترة بعد الظهر.

• للاستفسار الاتصال بمركز البحوث والدراسات الإستراتيجية على الرقم 085 955 – 05