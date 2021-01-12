فتح باب استقبال الطلبات للماستر المشترك في الدراسات الاستراتيجية

الخميس, 12 آب 2021

يعلن مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية في الجيش اللبناني وعمادة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، عن بدء قبول طلبات الاشتراك في الامتحانات المقرر إجراؤها لاختيار طلاب للانتساب للماستر المشترك في الدراسات الاستراتيجية الذي ينظم بالتعاون بين الكلية والجيش اللبناني (يمكن الاطلاع على نظام الماستر على العنوان الالكتروني للجامعة اللبنانية: droit.ul.edu.lb.

على الراغبين بالانتساب إلى الماستر المذكور التقدّم بطلباتهم إلى عمادة الكلية الكائن في الطيونة – شارع سامي الصلح – سنتر سيلين (فوق مكاتب OMT) طابق تاسع.



1- مدة استقبال الطلبات:

يبدأ استقبال طلبات المدنيين اعتباراً من يوم الاربعاء 1 أيلول 2021 ولغاية يوم الإثنين 27 أيلول 2021 في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية.

يبدأ استقبال طلبات ضباط الجيش والقوى الأمنية اعتباراً من يوم الاثنين 2 آب 2021 ولغاية يوم الإثنين 27 أيلول 2021 في مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية في الجيش اللبناني.



2- شروط الانتساب إلى الماستر:

أ- بالنسبة لطلاب كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية:

- حيازة الإجازة في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية بمعدل 12/20 وما فوق لمتخرجي الجامعة اللبنانية، أو أكثر من إجازة.

- اتقان اللغة الفرنسية أو الإنجليزية إضافة إلى اللغة العربية.



ب - بالنسبة لبقية الطلاب:

- حيازة إجازة أو أكثر في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية او الاختصاصات ذات الصلة بمعدل 14\ 20 وما فوق لمتخرجي الجامعات الخاصة وذلك وفقاً لمعايير الدخول في الجامعة اللبنانية.

- اتقان اللغة الفرنسية أو الإنجليزية إضافة إلى اللغة العربية.



3- المرفقات:

يرفق بطلب الانتساب المستندات التالية:

- السيرة الذاتية.

- الشهادات الجامعية.

- إفادة رسمية بالوظيفة أو بالمهنة الحرة التي يمارسها.

- إفادة تثبت إتقانه اللغة الأجنبية أو أكثر.

- صورتين شمسيتين.

- صورة عن الهوية.



4- دراسة الملفات:

- تدرس الهيئة الإدارية المشتركة لإدارة الماستر الطلبات، وتعلن أسماء الطلاب المقبولين لإجراء المقابلة الشفهية.

- يخضع المتقدمون لمقابلة شفهية تجريها الهيئة الإدارية المشتركة في مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية في وقت يحدد لاحقاً.

- يطّلع الطلاب المقبولون على النتائج على باب عمادة كلية الحقوق وفي فروع الكلية، وتبلغ إلى المقبولين لإجراء الاختبارات بواسطة البريد الإلكتروني لكلٍّ منهم.



5- الاختبارات:

تُجري الاختبارات في مبنى مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية – الريحانية في المواعيد التالية:

- الاختبار العام بتاريخ 5 تشرين الأول 2021 الساعة 9 صباحاً.

- اختبار اللغة الفرنسية واللغة الانجليزية بتاريخ 5 تشرين الأول 2021 الساعة 12 ظهراً.

6- إعلان النتائج:

تعلن النتائج بتاريخ 12 تشرين الأول 2021 وتلصق نسخة منها على باب عمادة كلية الحقوق وفي فروع الكلية وعلى الموقع الإلكتروني للجامعة اللبنانية (droit.ul.edu.lb) والجيش اللبناني (lebarmy.gov.lb) وفي مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية، وتبلغ إلى المقبولين الناجحين بواسطة البريد الإلكتروني لكلً منهم، أما العسكريون فيبلّغون بالنتائج بواسطة برقية داخلية.



7- التسجيل:

- يسجّل الطلاب المقبولون في عمادة الكلية وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 13 تشرين الأول 2021 حتى 29/10/2021.

- رسوم التسجيل وفقاً للرسوم المعتمدة من قبل الجامعة اللبنانية.



8- بدء الدروس:

تبدأ الدروس يوم الإثنين 25 تشرين الأول 2021 بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع (إثنين- أربعاء- جمعة) في فترة بعد الظهر.

للاستفسار الاتصال بمركز البحوث والدراسات الإستراتيجية على الرقم 085 955 – 05.