قائد الجيش العماد جوزاف عون تسلّم من نظيره السعودي وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة

الخميس, 20 حزيران 2019

استكمل قائد الجيش العماد جوزاف عون اليوم الثاني من زيارته إلى المملكة العربية السعودية، حيث تسلّم من نظيره السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي، وبتكليف من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة، تقديراً لجهوده على رأس المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن على كل الأراضي اللبنانية، وإيماناً من المملكة بدور الجيش اللبناني، وذلك بحضور السفير اللبناني في المملكة الدكتور فوزي كبارة.

ثم انتقل العماد عون إلى جدّة حيث زار معهد الدفاع الجوي واطّلع على أقسامه، واستمع إلى إيجاز عن المهمات التي ينفذّها.