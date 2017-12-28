قائد الجيش العماد جوزاف عون تفقد عدداً من الوحدات العسكرية

الأحد, 31 كانون الأول 2017

تفقد قائد الجيش العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم عدداً من الوحدات العسكرية حيث جال في مراكزها واطلع على التدابير الأمنية المتخذة، ثم أختتم جولته بتفقد غرفة عمليات القيادة وأشرف على سير الخطة الأمنية التي اتخذها الجيش بمناسبة الاعياد في مختلف المناطق اللبنانية.

وقد هنأ العماد عون الضباط والعسكريين بمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة، ونوه بجهودهم المتواصلة لترسيخ حال الطمأنينة والأستقرار في البلاد.