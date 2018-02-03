قائد الجيش العماد جوزاف عون تفقّد لواء المشاة الثاني وفوج الحدود البرية الأول في الشمال

السبت, 31 آذار 2018

تفقّد قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم، قيادة لواء المشاة الثاني في عرمان وقيادة فوج الحدود البرية الأول في شدرا، واطّلع على أوضاعهما ومهماتهما ونشاطاتهما التدريبية المختلفة. وقد شدّد العماد عون أمام الضباط والعسكريين على أهمية الانضباط والتدريب النوعي في رفع مستوى الوحدات القتالية، مؤكداً أننا متمسكون بحق لبنان في أرضه ومياهه، ولن نسمح لأحد بالتعدي على سيادتنا. ولفت إلى أنّ التهديد الإرهابي العسكري قد انتهى، لكنّ التهديد الأمني لا يزال قائماً، مشدداً على ضرورة العمل المستمر لدرء ذلك التهديد. كما أكد أهمية الاستعداد التام لمواكبة الاستحقاق الانتخابي والحفاظ على مسافة واحدة من جميع الأفرقاء. وتطرّق إلى آفة المخدّرات وأثرها المدمّر، وضرورة الوعي لمخاطرها وأضرارها.