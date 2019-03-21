قائد الجيش العماد جوزاف عون يشارك في اجتماع تقييم المساعدات الأميركية للجيش

الجمعة, 17 أيار 2019

شارك قائد الجيش العماد جوزاف عون في الاجتماع المشترك الذي عُقد في مبنى البنتاغون مع اللجنة الأميركية المكلّفة ملف المساعدات العسكرية الأميركية للجيش اللبناني، برئاسة مساعدة وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي كاثرين ويلبارغر وعدد من ضباط الجيش، وبحضور السفيرة الأميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد والسفير اللبناني في واشنطن غبريال عيسى.

وقدّم الجانب اللبناني عرضاً عن كيفية استخدام الجيش للسلاح والعتاد الأميركي في تنفيذ المهمّات الموكلة إليه سواء عند الحدود أم في الداخل ومدى فاعليته، إضافة إلى الحاجات المستقبلية التي تساهم في تطوير قدراته العسكرية وبخاصة في ما يتعلق بالحدود البحرية والتحديات القادمة سواء لجهة ضبط الحدود المائية أم حماية منصّات النفط.

وأكّد الجانب الأميركي من جهته، استمرار الدعم للجيش اللبناني، آخذاً بعين الاعتبار الحاجات المستقبلية التي تساعده في تنفيذ مهمّته، وفي الختام قدّم العماد عون درعاً تقديريّاً لويلبارغر.

وكان العماد عون التقى نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال بول سيلفا وبحث معه العلاقة الثنائية بين جيشي البلدين.