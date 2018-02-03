قائد الجيش بالنيابة يتفقّد بعض الوحدات المنتشرة في مدينة طرابلس

الخميس, 24 أيار 2018

تفقد قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حاتم ملّاك، قيادة منطقة الشمال وفرع مخابرات المنطقة، وقيادتي لواء المشاة الثاني عشر وفوج التدخل الأول المنتشرين في مدينة طرابلس، ثم جال في بعض مراكزها واطلع على إجراءاتها الميدانية المتخذة لترسيخ الأمن والاستقرار في طرابلس والشمال عموماً، ثمَّ اجتمع بقادة الوحدات والعسكريين وقدّم لهم التعزية باستشهاد المجند علي مصطفى، منوّهاً بكفاءتهم وجهودهم المميّزة، ومزوداً إياهم بالتوجيهات اللازمة للمرحلة المقبلة. بعد ذلك، تفقّد اللواء الركن ملّاك العسكريين الجرحى في مستشفيات المدينة، واطلع على أوضاعهم الصحيّة، متمنياً لهم الشفاء العاجل. كما زار عائلة المجند الشهيد علي مصطفى، وقدّم تعازيه الحارّة إلى أفرادها، منوهاً بمناقبية الشهيد وبطولته وتفانيه في إداء واجبه العسكري حتى الشهادة، لافتاً إلى أنّ دماءه ودماء جميع رفاقه الشهداء والجرحى التي تعمدت بها أرض الشمال العزيزة، قد حمت وحدة لبنان من مشاريع الفتنة والفوضى التي كان يخطط لها الإرهابيون، وأكد أن الجيش لن يألوَ جهداً في ملاحقة المعتدين على أفراده، لتوقيفهم في أيِّ مكان يلجؤون إليه وتسليمهم إلى العدالة.

وختم قائد الجيش بالنيابة، مؤكداً أن ما وقع حادث عابر وأن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء في ما خص أمن مدينة طرابلس.