قائد الجيش تفقد فوجي الحدود البرية الأول والثاني في عكار ورأس بعلبك، ولواء المشاة التاسع في منطقة عرسال

الجمعة, 22 كانون الأول 2017

تفقد قائد الجيش العماد جوزاف عون فوجي الحدود البرية الأول والثاني في عكار ورأس بعلبك، ولواء المشاة التاسع في منطقة عرسال، حيث جال في مراكز هذه الوحدات، واطلع على إجراءاتها الميدانية لضبط الحدود والحفاظ على أمن البلدات والقرى الحدودية.

وقد هنأ قائد الجيش العسكريين لمناسبة حلول الأعياد المجيدة، وأثنى على جهودهم وتضحياتهم لحماية الحدود ومنع أعمال التسلل والتهريب من خلالها والسهر على أوضاع المواطنين، وأكد أنّ الاستقرار الأمني في البلاد بات اليوم أفضل من أي وقت مضى، بفعل دحر التنظيمات الإرهابية عن الحدود الشرقية، والإنجازات اليومية التي يحققها الجيش في مجال تفكيك الخلايا الإرهابية وإلقاء القبض على المتورطين سابقاً في أعمال إرهابية استهدفت الجيش والمواطنين، وأضاف أنه لا مجال للإخلال بالأمن بعد اليوم، فالجيش لديه كامل الجهوزية والقدرة على مواجهة أيّ تهديدات خارجية أو داخلية.