قائد الجيش قدّم تعازيه بالشهداء وعاد العسكري الجريح

الجمعة, 07 حزيران 2019

زار قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم، منزل المجند الشهيد ابراهيم صالح في محلة رويسات الجديدة، حيث قدّم التعازي إلى عائلته، ونوّه بمناقبية الشهيد وبطولته وتفانيه في أداء واجبه العسكري. ثمّ عاد قائد الجيش الرقيب الجريح خالد الحروق في مستشفى أوتيل ديو حيث خضع للعلاج نتيجة إصابته خلال الأحداث الأخيرة في مدينة طرابلس. كما قام وفدٌ باسم العماد قائد الجيش، بتقديم واجب العزاء إلى عائلة العريف الشهيد في قوى الأمن الداخلي يوسف فرج، في بلدة حوش تل صفية – البقاع.