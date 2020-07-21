قائد الجيش يتفقّد المستشفى العسكري المركزي ومنطقة المرفأ

الأربعاء, 05 آب 2020

تفقّد قائد الجيش العماد جوزاف عون صباح اليوم المستشفى العسكري المركزي حيث عاد الجرحى ومصابي الانفجار الذي حصل يوم أمس في مدينة بيروت، متمنياً لهم الشفاء العاجل.

واطلع العماد عون من رئيس الطبابة العميد الركن جورج يوسف على الإجراءات الاستثنائية التي قامت بها الطبابة العسكرية لجهة المساهمة بعمليات نقل الجرحى العسكريين والمدنيين وإسعافهم.

وأعطى توجيهاته لوضع الجهاز الطبي العسكري برمته في حال استنفار لمواكبة عمليات الإسعاف وتقديم المساعدة الطبية اللازمة واستيعاب ما يمكن من الإصابات ومعالجتهم.

بعد ذلك انتقل قائد الجيش الى منطقة المرفأ حيث تفقد قاعدة بيروت البحرية ومبنى موسيقى الجيش ومبنى مديرية التوجيه وفوج المدفعية الأول في الكرنتينا، والتي كانت تضررت نتيجة الانفجار، متفقداً الضباط والعسكريين الذين أصيبوا يوم أمس.