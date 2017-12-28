قائد الجيش يتفقّد فوجي الحدود البرّية الأول

والثاني في عكار ورأس بعلبك ولواء المشاة التاسع في منطقة عرسال

تفقّد قائد الجيش العماد جوزاف عون فوجي الحدود البرّية الأول والثاني في عكار ورأس بعلبك، ولواء المشاة التاسع في منطقة عرسال، حيث جال في مراكز هذه الوحدات، واطّلع على إجراءاتها الميدانية لضبط الحدود والحفاظ على أمن البلدات والقرى الحدودية.

وقد هنأ قائد الجيش العسكريين بحلول الأعياد المجيدة، وأثنى على جهودهم وتضحياتهم لحماية الحدود ومنع أعمال التسلّل والتهريب، والسهر على أوضاع المواطنين.

وأكّد قائد الجيش أنّ الاستقرار الأمني في البلاد بات اليوم أفضل من أيّ وقت مضى، بفعل دحر التنظيمات الإرهابية عن الحدود الشرقية، والإنجازات اليومية التي يحقّقها الجيش في مجال تفكيك الخلايا الإرهابية، وإلقاء القبض على المتورّطين في أعمال إرهابية استهدفت الجيش والمواطنين. وأضاف العماد عون: لا مجال للإخلال بالأمن بعد اليوم، فالجيش لديه كامل الجهوزية والقدرة على مواجهة أيّ تهديدات خارجية أو داخلية.