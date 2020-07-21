قائد الجيش يتفقّد مستشفيات ميدانية وتوزيع حصص غذائية

الأحد, 09 آب 2020

تفقّد قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم المستشفيات الميدانية المقدمة من الاتحاد الروسي في المدينة الرياضية في بئر حسن ودولة قطر في باحة مستشفى الروم ــــ الأشرفية، والمملكة المغربية في الكرنتينا، والمملكة الأردنية الهاشمية في تل الزعتر.

بداية الجولة في المدينة الرياضية حيث كان في استقبال العماد عون رئيس الفريق الطبي الروسي الذي أوضح أن فريقه يعمل بإشراف وزارة الصحة، وأن المستشفى يتسع لـ 60 سريراً وبإمكانه إجراء عمليات جراحية متوسطة ولديه مختبر لفحص فيروس الكورونا ومزوّد بغرف عزل.

أما في الكرنتينا حيث المستشفى الميداني للمملكة المغربية فقد كان في استقبال العماد قائد الجيش السفير المغربي أمحمد كرين حيث تفقدا المستشفى الذي يتسع لـ 60 سريراً، بحضور الطاقم الطبي.

ثم انتقل العماد عون لمعاينة المستشفى الميداني القطري في باحة مستشفى القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس حيث جال مع السفير القطري محمد حسن الجابر، الذي أوضح ان المستشفى الميداني سيوضع بتصرف مستشفى الروم وهو يتسع لـ 60 سريراً.

بعدها تفقد العماد عون المستشفى الميداني الأردني في تل الزعتر- الدكوانة والذي وضع بتصرف الطبابة العسكرية وهو يتسع لـ 48 سريراً وبإمكانه إجراء عمليات جراحية واستقبال حالات تحتاج للعناية الفائقة.

وشكر قائد الجيش أعضاء الفرق الطبية على جهودها، كما شكر دولها على تجاوبها السريع لمساعدة لبنان.

وفي ختام جولته اطلع على سير العمل في احدى النقاط الثلاثة المخصصة لتوزيع الحصص الغذائية للعائلات المنكوبة في ملعب بلدية برج حمود التي تشرف عليها مديرية التعاون العسكري المدني في الجيش.