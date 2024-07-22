قائد الجيش يزور معهد الرتباء ويفتتح طريقَين في جرود بلدة عرسال

الاثنين, 22 تموز 2024

زار قائد الجيش العماد جوزاف عون معهد تدريب الرتباء حيث التقى تلامذة رتباء السنة الثالثة الذين سيتخرجون غدًا، وشدد على أهمية دور الرتيب في نجاح الوحدات ورفع مستوى احترافها، مشيرًا إلى أن ما يتعلمه التلامذة في المعهد هو الأساس، فيما تُكمّله الخبرة المكتسَبة في الوحدات.

وقال: "الظروف صعبة، لكننا أقسمنا يمين الحفاظ على الوطن، وقد أثبتت المؤسسة العسكرية قدرتها على تجاوز كل العقبات، لذا فهي تحظى بالثقة والدعم من اللبنانيين والدول الصديقة".

ولفت إلى أهمية دور الجيش في هذه المرحلة الحساسة، معتبرًا أن تراجعه يعني تسليم البلد للمجرمين والعابثين بالأمن، وداعيًا العسكريين إلى عدم الأخذ بالشائعات أو التأثر بها.

كما افتتح قائد الجيش في جرود بلدة عرسال طريقَي أرض الكشك - قلعة الشروق - رأس الهوى، وعمشكي - عش النسر، وذلك ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى تسهيل وصول الأهالي إلى أراضيهم وحركة العسكريين والآليات العسكرية.

والتقى عناصر مركز عش النسر التابع لفوج الحدود البرية الرابع، وهو أعلى مركز عسكري في الشرق الأوسط إذ يقع على ارتفاع ٢٤٠٠ م، حيث أكد أن ضبط الحدود شرط أساسي للحفاظ على الأمن، مثنيًا على تضحيات العسكريين وثباتهم خلال تنفيذ المهمات الموكلة إليهم رغم الصعوبات التي يواجهونها.

وقال: "وجودكم هنا هو الأساس لحماية لبنان وهو أحد أهم العوامل التي تتيح لسائر المناطق أن تنعم بالأمان. الشهادة والتضحية قدرنا، فالجيش هو الضمانة، والتضحية ليست فقط بالاستشهاد، إنما وجودكم لحماية الحدود في المناطق النائية بعيدًا عن عائلاتكم هو في ذاته تضحية غالية".

واعتبر أن القيادة تقف إلى جانب العسكريين من خلال وسائل الدعم، بخاصة الطبابة العسكرية إضافة إلى المساعدات المباشرة.

وختم مشددًا على ضرورة التمسك بشعار الشرف والتضحية والوفاء.