قائد الجيش يستقبل السفير الهولندي ويعقد اجتماع عمل مع اللجنة العليا لادارة مشروع التعاون العسكري – المدني

الأربعاء, 24 كانون الثاني 2018

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفير الهولندي في لبنان السيد Jan Waltmans، وتناول البحث الأوضاع العامة وعلاقات التعاون بين جيشي البلدين. بعد ذلك عقد قائد الجيش اجتماع عمل بحضور السفير Waltmans، وأعضاء اللجنة العليا لادارة مشروع التعاون العسكري – المدني(CIMIC) وممثلين عن الدول المساهمة فيه، حيث جرى عرض الخطوات المنفذة من المشروع، والنشاطات المرتقبة للمرحلة المقبلة. وقد ألقى العماد عون كلمة شكر فيها السلطات الهولندية، وجميع الدول المشاركة في المشروع، وأثنى على جهود اللجنة، لافتاً إلى أنّ دور مديرية التعاون العسكري - المدني في الجيش، يتعدى في أبعاده الوطنية هدف توثيق العلاقة بين المؤسسة العسكرية والمواطنين، إلى دعم المهمّة العسكرية نفسها خلال الأحداث والنزاعات، ما يسهم بشكل أو بآخر في تعزيز الاستقرار الوطني العام، الذي ينعكس بدوره إيجاباً على الاستقرار الاقليمي والدولي.

من جهته أشاد السفير Waltmans بعمل اللجنة ومديرية التعاون العسكري - المدني، مؤكداً عزم سلطات بلاده على مواصلة دعم هذا المشروع الحيوي الذي يسهم في تحسين الأوضاع الحياتية والانمائية للمجتمع المدني اللبناني.