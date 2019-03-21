قائد الجيش يطلق مشروع بناء ثكنة جديدة للفوج المجوقل ـــ غوسطا

الاثنين, 01 تموز 2019

أطلق قائد الجيش العماد جوزاف عون ظهر اليوم مشروع بناء ثُكنة جديدة للفوج المجوقل في غوسطا على قطعة أرض قدمتها عائلة محاسب، بحضور عدد من الفعاليات والضباط وأهالي شهداء الفوج. وقد توجّه إليهم قائلاً:" من هذا المكان أرض النسور حيث تمشي الهامات مرفوعة الجبين، نطلق مشروع بناء ثكنة جديدة للفوج المجوقل. ثكنة تحاكي بمنشآتها المتطلّبات العسكرية والتدريبية واللوجستية التي يحتاجها الفوج لتطوير قدراته، انطلاقاً من ثقتنا بدوره وأهميته. لطالما شكّلت الوحدات الخاصة في الجيش اللبناني قوات النخبة، محقّقة النصر تلو النصر في معارك واجهها الجيش ضد أعداء كُثُر حلموا بكسر هيبة الوطن وعقيدة جيشه، لكنّ أحلامهم تكسّرت عند أقدام جنودنا الأبطال، فكانوا فخراً للمؤسسة كما للبنان.

إنّ وحدات النخبة، من مغاوير ومغاوير بحر ومجوقل تثبت يوماً بعد يوم، قدراتها العسكرية والقتالية العالية، وكفاءة ضباطها وأفرادها في مواجهة الأخطار والدفاع عن لبنان. من هنا اهتمام القيادة بتوفير كل الامكانات التي يحتاجونها لتطوير قدراتهم، والتي تجعلهم في جهوزية تامة ودائمة".

وأضاف: "منذ انتهاء معركة فجر الجرود عسكرياً ومع استمرار معاركنا الأمنية، تحوّل معظم اهتمامنا إلى تطوير التدريب العسكري للوحدات كي تبقى بجهوزية عالية، فكان مركز تدريب القوّات الخاصة منذ أسابيع في عكّار، وها نحن اليوم نطلق بناء مشروع الثكنة الجديدة للفوج. لقد أثبت الفوج المجوقل خلال مسيرته العسكرية قدرته على التميّز والاحتراف والكفاءة، فرحلة البناء والتطوير، عُمّدت بالدم ومُهرت بختم البطولة فكان رجال الفوج المجوقل أوفياء للقسم. نعد اللبنانيين أن الجيش سيبقى الملاذ الآمن ولن يبخل بأي تضحية في سبيل الاستقرار والأمن وعلى العهد باقون ليبقى الوطن".

كما ألقى قائد الفوج كلمة شكر فيها أهالي بلدة غوسطا على حسن استضافتهم للفوج على أرضهم، كما شكر قيادة الجيش على الجهود الجبارة التي بذلتها لدفع مسيرة النهوض والتطوير والتحديث في المؤسسة العسكرية.