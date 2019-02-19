قائد الجيش يفتتح المبنى الجديد لمستوصف شكري غانم في الفياضية

الأربعاء, 06 آذار 2019

افتتح قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم، المبنى الجديد لمستوصف شكري غانم في قيادة منطقة جبل لبنان في الفياضية، بحضور الوزير السابق جان لوي قرداحي وقائد المنطقة العميد زخيا الخوري وعدد من الضباط والمدعوين. وجال العماد عون في أقسامه واطّلع على سير العمل الطبي فيه، وعلى معداته وتجهيزاته، ونوّه بالجهود التي أدّت إلى إنجاز هذا المبنى، ثم توجّه إلى الحاضرين بالقول: "بموازاة حرص القيادة على تجهيز الجيش بالسلاح والعتاد والآليات، فهي تحرص أيضاً على دعم الطبابة العسكرية وتعزيزها بالقدر نفسه، كون الطبابة من الأجهزة التي تعمل بشكل دائم ومتواصل وتواكب صحة العسكريين خلال مرحلتي الخدمة الفعلية والتقاعد".

ولفت إلى أن أهمية القتال توازي أهمية خدمة القتال، والطبابة هي أحد عناصرها الأساسية، مشيراً إلى أنه رغم الإمكانات الضعيفة فإن الإرادة الصلبة من جهة ومحبة الشعب اللبناني للمؤسسة العسكرية والأيادي البيضاء من جهة أخرى، ساهمت جميعها بشكل أساسي في الحفاظ على قوة الجيش ومنعَتِه.

ومما قاله بالصوت: ....