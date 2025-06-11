قامت مديرية التعاون العسكري المدني CIMIC في الجيش بالتعاون مع البعثة العسكرية الإيطالية الثنائية في لبنان MIBIL، بتسليم معدات طبية مقدمة هبة لمستشفى ضهر الباشق الحكومي- المتن