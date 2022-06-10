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Published by lebarmy4 on خميس, 10/06/2022 - 20:09
يقام قداس بمناسبة وفاة السيد الياس عزام شقيق العميد الركن المتقاعد بطرس عزام من ضباط الجيش اللبناني، وذلك بتاريخ 7 / 10/ 2022 الساعة 16.00 في كنيسة مار يوسف – زغرتا.
يقام قداس بمناسبة وفاة السيد الياس عزام شقيق العميد الركن المتقاعد بطرس عزام من ضباط الجيش اللبناني، وذلك بتاريخ 7 / 10/ 2022 الساعة 16.00 في كنيسة مار يوسف – زغرتا.
تقبل التعازي بتاريخ 7 / 10 / 2022 قبل القداس وبعده إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه.
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Date:
الخميس, أكتوبر 6, 2022