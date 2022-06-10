يقام قداس بمناسبة وفاة السيد الياس عزام شقيق العميد الركن المتقاعد بطرس عزام من ضباط الجيش اللبناني، وذلك بتاريخ 7 / 10/ 2022 الساعة 16.00 في كنيسة مار يوسف – زغرتا.

تقبل التعازي بتاريخ 7 / 10 / 2022 قبل القداس وبعده إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة الكنيسة المذكورة أعلاه.